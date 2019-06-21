الأمين الأسبق لجامعة الدول العربية: هناك قوى لا تريد استقرار ليبيا

المتوسط:

أكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن “هناك قوى لا تريد استقرار ليبيا”.

وقال موسى خلال برنامج الحوار بقناة فرنس 24 ” إن ” هناك قوى لا تريد استقرار ليبيا”

يشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، حذر من الصدامات العسكرية والعمليات الإرهابية في عدة دول عربية أبرزها ليبيا والعراق وسوريا.

وكان مستشار قبيلة العبيدات، مصطفى شرح الباب، أعرب عن استيائه من موقف جامعة الدول العربية في ظل معاناة ليبيا من الإرهاب والمليشيات المسلحة “، واصفا دورها بالضعيف جدا.

وقال شرح الباب، الجمعة، في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، ” لن نسمع بأي دور لجامعة الدول العربية ولم يصدر عنها أي قرار ولا اجتماع لحل الأزمة الليبية.

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