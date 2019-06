مسؤول بصحة المؤقتة: الوزارة تضع خطة لإقامة مراكز متخصصة للإسعاف والطوارئ

المتوسط:

بحث مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات إسماعيل العيضة صباح اليوم الخميس مع مديري المستشفيات بمدينة بنغازي تفعيل خطة وزارة الصحة بإنشاء وإقامة مراكز للإسعاف والطواريء بمداخل بنغازي وهي ( دار العريبات – بنينا – لفعكات ) وذلك بناء على توجيهات وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب بشأن سرعة تقديم الخدمة الطبية العلاجية والاسعافية بطوق مدينة بنغازي وماجاورها .

واضاف العيضة، أنه جري خلال الاجتماع مناقشة آليات التنفيذ وتشكيل لجنة تتكون من الدكتور عز الدين الحبوني والدكتور مجد الدين المجبري لوضع مقترح وزير الصحة موضع التنفيذ خلال الأسابيع القادمة.

وأكد مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة، أن الهدف من إقامة مراكز متخصصة للإسعاف والطوارئ بدار العريبات – بنينا – لفعكات تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لعام 2019 في تعزيز إجراءات الطواري بمدينة بنغازي وماجاورها لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

