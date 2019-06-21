اللواء الحاسي: مليشيات الرئاسي بدأت في التصدع وستستمر الانشقاقات في صفوفها

ليبيا – أكد آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء عبدالسلام الحاسي خبر التحاق الكتيبة 185 مشاة بقوات الجيش الذي ضيق الخناق على الميليشيات المُسلحة في طرابلس.

اللواء الحاسي قال في اتصال هاتفي مع صحيفة “العرب” اللندنية أمس الخميس إن قيادة الجيش ستجتمع مع ضباط هذه الكتيبة ، لافتاً إلى أن تصدع الميليشيات يتسع بشكل لافت خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي ينشق فيها ضباط وأفراد من قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وتوقع اللواء الحاسي المزيد من الانشقاقات بالنظر إلى انتصارات الجيش في مختلف محاور القتال في محيط العاصمة طرابلس التي غيرت كثيرا موازين القوى وقواعد الاشتباك بما يُسرع عملية حسم معركة تحرير طرابلس وفق الخطة المرسومة لها.

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