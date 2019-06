المتوسط:

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن قطر ساهمت في تدمير ليبيا وسوريا وتونس واليمن باسم الديمقراطية والحرية في حين لا توجد حرية أو ديمقراطية في قطر.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده، مساء الخميس، أن “بلاده لم تتأثر بأي أحد في قرارها ولم تقلد أحد،ا مشيرا إلى أنه قطع العلاقات مع قطر وفق قناعته الشخصية”.

وأكد ولد عبد العزيز أن بلاده قطعت أيضاً علاقاتها مع الكيان الصهيوني، وأنها لا تخشى ولا تتبع أحداً، موضحاً أن بلاده حين وجدت أول فرصة لقطع العلاقات مع قطر فعلت ذلك لقاء ما تقوم به من تحطيم للدول العربية وتمويل ورعاية للإرهاب في أوروبا.

The post الرئيس الموريتاني: قطر ساهمت في تدمير ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية