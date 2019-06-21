معالجة 20 مريضا عبر المسح الذري في مصر

وافقت اللجنة المركزية للعلاج في الداخل والخارج بالحكومة المؤقتة على علاج 20 حالة بالمسح الذري في مصر.

ووفقا لتصريحات صحفية لمقرر اللجنة قويدر إمراجع فقد جاءت الموافقة خلال اجتماع في مدينة طبرق برئاسة فرج الجالي.

وأضاف أن اللجنة عالجت أكثر من 154 حالة حتى الآن وأوفدت 50 حالة عيون إلى مصر.

وأكد إمراجع أن عمل اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني يغطي المدن من مساعد إلى المرج.

يشار إلى أن وزارتي الصحة في حكومتي الوفاق والمؤقتة تسعيان كلّ على حدة لتوطين العلاج في ليبيا من خلال التعاقد مع أطباء مهرة في كافة المجالات لإجراء العمليات الجراحية في البلاد.

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