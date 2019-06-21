بلدية طرابلس تنظم دورة تدريبية في تحليل المياه

تنظم بلدية طرابلس المركز، دورة تدريبية مجانية في مجال تحليل المياه، منذ الأحد الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين، في مركز التدريب بديوان البلدية، وبالتعاون مع دلتا العلمية للمختبرات والمعامل.

وأوضحت البلدية، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة، أنه تم تأهيل الكوادر الفنية المعنية بتحليل المياه في مختبر البلدية؛ لإجراء التحاليل الكيميائية والاختبارات الفيزيائية والميكروبيولوجية للمياه، وذلك في شكل محاضرات نظرية وعملية.

يذكر أن عضو المجلس البلدي، والمسؤولة عن ملف شؤون البيئة في طرابلس، إنعام التركي، حذرت في لقاء تلفزيوني الأحد الماضي، من مخاطر تفاقم مشكلة تلوث شواطئ العاصمة، والعواقب الوخيمة في حال إهمال حل المشكلة.

أحد المحاضرين في الدورة يستعرض مواد كيمائية تستخدم في تحليل المياه

عدد من المشاركين في الدورة

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