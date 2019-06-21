ابوعميد: الرئاسي لا يريد السلام بل كسب الوقت

وصف رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة المبروك محمد ابوعميد، المبادرة التي أطلقها مؤخرا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لحل الأزمة الليبية بأنها ” مبادرة الوقت الضائع”.

وقال ابوعميد، في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، ” إن مبادرة الرئاسي هي مبادرة الوقت الضائع، وهي مبادرة لا يريد من ورائها السلام بل كسب الوقت، مبادرة السراج هي مبادرة المليشيات وما السراج إلا واجهة فقط، والا أين كان السراج ومجلسه منذ اتفاق الصخيرات حتى الآن؟ وماذا قدم للشعب الليبي؟”، مشيرا إلى أن مبادرة السراج في ظاهرها تدعو لوقف نزيف الدم ولكن مضمونها إطالة عمر المليشيات ومعاناة الشعب الليبي، وإن ما حصل ويحصل في العزيزية والساعدية والسواني وقصر بن غشير وطرابلس من دمار ونهب وسرقة وتهجير من المليشيات التابعة للمجلس الرئاسي جعلت الشعب يفقد الثقة كاملة في السراج ومن معه، وتتمسك بمطالبة الجيش بتحمل مسؤولياته وتحرير العاصمة.

وأكد ابوعميد، أن المجلس الأعلى ورشفانة يقف بقوة مع القوات المسلحة ويتمسك بحق أهالي ورشفانة بملاحقة “المجرمين” من المجلس الرئاسي وقادة “المليشيات” وأفرادها وتقديمهم للعدالة لما فعلوه بالأطفال والنساء والشيوخ وما سرقوه من ممتلكات المواطنين.

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