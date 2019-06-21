اخبار ليبيا الان

تعاون ليبي هولندي في مجال النفط والغاز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي محمد بلقاسم بن شتوان ومدير عام شركة “روزن أوروبا” و”بيتر دروبر” اجتماعا بمقر الشركة في هولندا.

واستعرض الطرفان خلال الاجتماع إمكانات الشركة المتخصصة في مجال الكشف على خطوط أنابيب النفط والغاز ومعدات الإنتاج باستخدام التقنيات العالمية والحديثة وتم استعراض المشاريع السابقة التي نفذتها الشركة في قطاع النفط والتي تعتزم نقلها عن طريق التدريب للجانب الليبي.

وتدارس الجانبان أيضا المشاريع التي نفذتها شركة روزون لحساب شركة الخليج ومناقشة المشاكل التي تمنع الشركة من المشاركة في تنفيذ مسح خطوط الأنابيب وسبل التغلب على هذه العوائق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك