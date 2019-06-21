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ليبيا: مبادرة السراج لحل الأزمة.. هل من حظوظ لإرساء السلام؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تستضيف دنيا نوار في حلقة جديدة من برنامج “وجها لوجه” المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، والصحافي والكاتب محمود اسماعيل مختار، للحديث عن مبادرة رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، لحل الأزمة في البلاد، والتي أثارت التساؤلات حول توقيتها، وجدواها، ومدى واقعيتها.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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