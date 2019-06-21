ليبيا: مبادرة السراج لحل الأزمة.. هل من حظوظ لإرساء السلام؟

تستضيف دنيا نوار في حلقة جديدة من برنامج “وجها لوجه” المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، والصحافي والكاتب محمود اسماعيل مختار، للحديث عن مبادرة رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، لحل الأزمة في البلاد، والتي أثارت التساؤلات حول توقيتها، وجدواها، ومدى واقعيتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24