السعيدي: حسم معركة طرابلس لن يتأخر

ليبيا – أعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي أن حسم معركة طرابلس لن يتأخر من المنظور العسكري ، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب أولا استنزاف قدرات المليشيات من مخازن السلاح والذخيرة بعد تدمير نحو 80 في المئة منها.

السعيدي قال في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” أمس الخميس أن الأمور أصبحت واضحة لدى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وقد رسم الخطوط العريضة للعملية السياسية ما بعد طرابلس.

وأوضح عضو مجلس النواب بأن المشير حفتر تحدث عن حكومة وحدة وطنية لإنقاذ ليبيا وإنشاء الدستور وحل المليشيات وإلغاء اتفاق الصخيرات بإزالة المجلس الرئاسي ومجلس الدولة فقط دون مجلس النواب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية