المريمي : نرحب بالرؤية التي طرحها القائد العام لما بعد تحرير طرابلس

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن رئاسة المجلس تتفق مع الرؤية التي قدمها القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، لما بعد تحرير العاصمة.

وأكد المريمي في تصريحات لـ قناة ليبيا على أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتوصل البلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وأضاف المريمي أن حكومة الوفاق في طرابلس وما انبثق عنها من أجسام، ما تزال غير شرعية في نظر مجلس النواب، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات غير مضمن في الإعلان الدستوري بعد.

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