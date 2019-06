شهدت وزارة العدل في العاصمة الإيطالية روما الأربعاء التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين تتويجا للجهود التي قامت بها وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عقب مباحثات امتدت لأشهر من العمل الدبلوماسي والتنسيق بين وزارتي الخارجية و العدل.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الليبي مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل، وعن الجانب الايطالي مدير مكتب التعاون الدولي بالإدارة العامة للعدل الجنائي بوزة العدل.

وسيتم التوقيع على الاتفاقية في صورتها النهائية في المدة القادمة من قبل وزيري العدل في ليبيا وإيطاليا.

The post خارجية الوفاق تبرم اتفاقية لتبادل السجناء مع الجانب الإيطالي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية