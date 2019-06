قام مدير أمن مسلاتة عقيد هشام الدويني رفقة المساعد للشؤون العامة بجولة تفقدية لبعض مراكز الشرطة داخل نطاق المديرية لبلدية مسلاته، وذلك للوقوف علي المشاكل والصعوبات التي تواجهها وإيجاد الحلول السريعة لها.

وقام مدير الأمن بزيارة تفقدية للبوابة الشرقية للمدينه وللاطلاع علي النواقص والإحتياجات اللازمة وذلك لتفعيلها ومباشرة العمل بها في أقصى وقت.

