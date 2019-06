أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده باعت أسلحة ومعدات عسكرية لحكومة الوفاق الوطني، في مخالفة واضحة وصريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر السلاح على ليبيا.

ويعد هذا الاعتراف، الأول رسميا بما كان يعلنه الجيش الليبي دوما من دعم تركي لقوات تابعة لحكومة الوفاق.

