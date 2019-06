بعد رفض سفينة هولندية الرسو في موانئ وجهتها لها ليبيا.. سالفيني يؤكد سياسة الموانئ المغلقة

المتوسط

جدد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، في رسالة إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي التأكيد على الحاجة سياسة “الموانئ المغلقة”، حاثا على “مبادرة توعية جديدة نشطة” ضد هولندا، نظراً لكون سفينة (سي ووتش3) التي رفضت الرسو في الميناء الذي وجهت إليه السلطات الليبية، تحمل الراية الهولندية”.

وأضاف سالفيني “إنه سلوك تتجلى خطورته في العزم الحديدي الذي قررت به السفينة رفض الميناء الذي أشارت به إليها السلطات الليبية المعنية، على الرغم من المكان الذي وقع فيه الحدث، ومتابعة الإبحار نحو إيطاليا، واعتبار المركز الوطني الإيطالي لتنسيق الإنقاذ البحري، هو المسؤول عن تحديد ميناء انزال المهاجرين”، وذلك “في تشويه لتوزيع الاختصاصات وخرق التشريعات ذات الصلة”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن “التصميم الحازم للسفينة، قد أكدته حقيقة (سي ووتش3) بقيت متمركزة لمدة سبعة أيام على حدود مياهنا الإقليمية”، وذلك “على الرغم من أنها طلبت ميناءً للرسوّ منذ البداية، من بلدها الذي تحمل رايته أيضًا”، والذي “كان يمكنها أن تصل إليه بطريق ملاحي أقصر”.

