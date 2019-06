المتوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، اندلاع حريق بوسكو الطب الرياضي بالقرب من جزيرة الدرن في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وأوضحت الهيئة عبر تدوينة نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة، أن عملية إخماد الحريق استغرقت 7 ساعات من العمل المتواصل.

