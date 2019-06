كتيبة جديدة تعلن انضمامها للقوات المسلحة

قال المركز الإعلامي لعملية الكرامة في طرابلس، إن “كتيبة العبور أعلنت من موقع تمركزها بمدنية بني وليد، انضمامها إلى الجيش الليبي وشكلت مجموعات حماية وحراسة للطريق الرابط بين ترهونه وحتى الشويرف”.

وأشار المركز إلى أن “هناك عدة قوات من العسكريين النظاميين، بدأت في الانضمام للجيش الليبي” بعد إعلان القوات المسلحة ترحيبها بمختلف الوحدات العسكرية ممن يرغبون في الالتحاق بقوات الجيش، وفقًا لما صرح به العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي. والثلاثاء الماضي، انضمت لقوات الجيش “الكتيبة 185 مشاة”، التي تتبع اللواء الثاني مشاة التابع لحكومة الوفاق.

