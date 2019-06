وفاة 3 أطفال إثر سقوط عمارة في شارع دسوقي بطرابلس

المتوسط

أعلنت منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك، منذ قليل، سقوط عمارة مكونة من ثلاث طوابق سكنية في شارع شوقي بطرابلس العاصمة ووفاة ثلاث أطفال من عائلة واحدة، فيما دخل والد الأطفال في حالة غيبوبة.

وأضافت المنظمة، أن هناك أطفالا لازالوا مفقودين، إضافة إلى أن هناك أكثر من أسرة عالقة تحت الأنقاض.

ودعت المنظمة الجهات المدنية المعنية بالمساعدة لإنقاذ العائلات، ومساعدة باقي الأسر الموجودين في العمارات المجاورة المتهالكة، ومحذرة من سقوطها في أي لحظة.

من جانبنها أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس، سقوط عمارة بشارع شوقي وسط البلاد وبداخلها طفلين وفرق الإنقاذ تهرع للمكان.

