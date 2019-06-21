الحويج: الجيش لن يوقف النار في طرابلس إلا بعد تسليم الميليشيات لسلاحها ومقراتها

قال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، إن الجيش الليبي لن يقبل بوقف إطلاق النار إلا بعد تسليم الميليشيات والجماعات المسلحة لسلاحها، وتسليم جميع المقرات والقواعد العسكرية التي تحتلها في طرابلس.

وأكد الحويج لـصحيفة الاتحاد، أن عملية تحرير طرابلس تأتي تنفيذا لقرار البرلمان بشأن حل كافة التشكيلات غير النظامية، والاتفاقات الأمنية الملحقة باتفاق الصخيرات، التي عجز السراج عن تنفيذها، في ظل خضوعه لميليشيات يقودها مسلحون مطلوبون دوليا.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه من الطبيعي وجود حوارات ومفاوضات سياسية موازية للعمل الوطني للجيش الليبي، تقوم بها بعض دول الاتحاد الأوروبي، أو الولايات المتحدة الأميركية، أو روسيا، أو دول الجوار في ظل تزايد الهواجس الأمنية، وتأثرها بالوضع في ليبيا.

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