معركة طرابلس حرمت آلاف التلاميذ من الدراسة وأصابتهم بمشاكل نفسية متعددة!!

منذ أن وضعت الحرب أوزارها في ليبيا تغيرت حياة الكثيرين في البلاد، لكن المعارك حول العاصمة طرابلس أزمت الواقع المعيشي للسكان وزادت من مأساة قطاع التعليم، آلاف التلاميذ لم يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم بسبب المعارك.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
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