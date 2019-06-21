اخبار ليبيا الان

معركة طرابلس حرمت آلاف التلاميذ من الدراسة وأصابتهم بمشاكل نفسية متعددة!!

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

منذ أن وضعت الحرب أوزارها في ليبيا تغيرت حياة الكثيرين في البلاد، لكن المعارك حول العاصمة طرابلس أزمت الواقع المعيشي للسكان وزادت من مأساة قطاع التعليم، آلاف التلاميذ لم يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم بسبب المعارك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك