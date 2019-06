قال عضو مجلس النواب، علي السعيدي، إن الأمور أصبحت واضحة لدى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، لمرحلة ما بعد طرابلس، حيث رسم الخطوط العريضة للعملية السياسية.

وأوضح السعيدي في تصريحات صحافية، أن المشير حفتر تحدث عن حكومة وحدة وطنية لإنقاذ ليبيا وإنشاء الدستور وحل الميليشيات بشكل كامل ونهائي، وهذه الخطة جيدة للغاية.

