حصيلة أولية: وفاة طفلين في سقوط عمارة بطرابلس

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس عن انتشال جثتين لطفلين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و 15 سنه من ركام إحدى العمارات التي أنهار جزء منها في شارع شوقي وسط المدينة.

كما أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أن هناك أطفالاً كانوا داخل العمارة لحظة سقوطها، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى المكان فور إبلاغها بالحادثة .

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث مشابهة كانت قد وقعت في المنطقة خلال السنوات الماضية وأشهرها سقوط عمارة مكتظة بالسكان في أكتوبر 2016 وتعد تلك المنطقة من المناطق القديمة في طرابلس والتي تعود فترة إنشائها إلى عشرينيات القرن الماضي، ومع غياب أعمال الترميم والصيانة أصبحت اليوم تشكل خطرا على حياة المواطنين.

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