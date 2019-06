مذكرة توجه اتهامات لسلامة وتطالب الأمم المتحدة بعدم التجديد له

المتوسط

أعدّ نواب وسياسيون وحقوقيون ليبيون وشيوخ قبائل، مذكرة تتضمن مطالبة الأمم المتحدة بعدم التجديد للمبعوث الأممي غسان سلامة، وتعيين شخصية أكثر حيادية.

وتتضمن المذكرة التي ستقدم للأمم المتحدة اتهام سلامة بالافتقار إلى الاستقلالية والحيادية، ونقل الوقائع الحقيقية بنزاهة إلى المحافل الدولية.

كما انتقدت المذكرة تصريحات وإحاطات سلامة “كأنه يتحدث عن ليبيا أخرى لا نعلمها”، مؤكدة أنها يشوبها عدم الوضوح والطعن غير المباشر في أي طرف يعارض سياساته، إضافة إلى التناقضات في تصريحاته من حيث اتهامه للنخبة الليبية الحاكمة بأنها “فاسدة”، ثم طلبه من الليبيين أن يخضعوا لسياسات هذه الفئة الحاكمة الفاسدة.

واستهجنت المذكرة اهتمام سلامة “المبالغ فيه” بملف النفط، مذّكرة بضرورة التزام المبعوث الأممي بضوابط الأمم المتحدة ومعاييرها السامية في ليبيا.

وأكدت المذكرة أن غسان سلامة فقد استقلاليته وحياديته وأصبح طرفا من أطراف الصراع في ليبيا، أو تم احتواؤه ليغلّب طرفا على طرف آخر سياسيا.

وطالب الموقعون عليها بمعالجة هذا الوضع وترشيح واختيار شخصية أفضل من غسان سلامة، ليكون المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، لكي تستمر العملية السياسية لمرحلة متقدمة، إلى أن نصل إلى مرحلة الاستقرار المقبول.

وأوضحت المذكرة أن الشعب الليبي أصبح يشكك في نوايا مجلس الأمن تجاه ليبيا، بسبب تصرفات سلامة قائلين: “لا ندري هل يمثل الأمم المتحدة؟! أم يمثل مصالحه الشخصية بانحيازه إلى طرف دون الآخر”.

