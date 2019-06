وجهت شعبة الإعلام الحربي، تحذيرا لسكان مدينة طرابلس، اليوم الجمعة، من التواجد في مناطق الاشتباكات، خلال الأيام المقبلة، خوفا على حياتهم.

وقالت الشعبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هناك تحشييد للمليشيات في أكثر من محور، ومن المتوقع أن يكون هو الاشتباك الأعنف!

