السراج: لا حوار قبل أن نهزم حفتر ونجبره على العودة من حيث جاء

ليبيا – تعهد رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج برد القوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر المتواجدة في الاحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس قبل الدخول في أي محادثات سلام أخرى.

السراج قال في حوار مع صحيفة التايمس البريطانية اليوم الجمعة :” سنهزمه وبمجرد هزيمة حفتر ونجبره على العودة من حيث جاء ، بمجرد صمت المدافع في ذلك الوقت ، عندها فقط سنتمكن من استئناف محادثات السلام”.

وإدعى رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي أن المشير حفتر استخدم التفاوض السياسي كجزء مما وصفها بـ” حملة خداع محسوبة للتغطية على نيته الهجوم على طرابلس والاستيلاء على السلطة” ، داعياً إلى ضرورة استبدال المشير حفتر في أي من المحادثات المستقبلية ومحاسبته على الدمار الذي تسبب به حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية