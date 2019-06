«الخليج العربي» تبحث مع الجانب الهولندي التقنيات العالمية في مجال الحفر

عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي محمد بلقاسم بن شتوان ومدير عام شركة “روزن أوروبا” و”بيتر دروبر” اجتماعا بمقر الشركة في هولندا.

واستعرض الطرفان خلال الاجتماع إمكانات الشركة المتخصصة في مجال الكشف على خطوط أنابيب النفط والغاز ومعدات الإنتاج باستخدام التقنيات العالمية والحديثة وتم استعراض المشاريع السابقة التي نفذتها الشركة في قطاع النفط والتي تعتزم نقلها عن طريق التدريب للجانب الليبي.

