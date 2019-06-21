السراج… يتعهد بهزيمة حفتر ويطالب باستبداله 

تعهد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج برد القوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر المتواجدة في الأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس قبل الدخول في أي محادثات سلام أخرى.

السراج قال في حوار مع صحيفة التايمز البريطانية اليوم الجمعة :” سنهزمه وبمجرد هزيمة حفتر ونجبره على العودة من حيث جاء ، بمجرد صمت المدافع في ذلك الوقت ، عندها فقط سنتمكن من استئناف محادثات السلام”.

وقال السراج إن المشير حفتر استخدم التفاوض السياسي كجزء مما وصفها بـ” حملة خداع محسوبة للتغطية على نيته الهجوم على طرابلس والاستيلاء على السلطة” ، داعياً إلى ضرورة استبدال المشير حفتر في أي من المحادثات المستقبلية ومحاسبته على الدمار الذي تسبب به حسب قوله.

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