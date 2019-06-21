بلدية بنغازي تُكرم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

بنغازي 21 يونيو 2019 (وال)- كرّم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بو جواري، مدير إدارة وموظفي جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

هذا وجاء خلال احتفالية أقيمت صباح الخميس بمقر الجهاز، بحضور أعضاء المجلس التسييري للبلدية، تكريمًا وعرفاناً لهم على مجهوداتهم المبذُولة في إصلاح العطب الذي أصاب أحد خزانات مياه النهر، نتيجة الاعتداءات المتكررة على خطوط الإمداد المائي، والذي نجم عنه انقطاع تام للمياه خلال الفترة السابقة.

كما كرّم المهندس الصقر بو جواري، رئيس لجنة الطوارئ المهندس حكم عبد المالك، لجهوده المبذُولة للسيطرة على تفاقم المشكلة.

ونوه المهندس الصقر بوجواري لجهود الحثيثة التي بُذلت من الموظفين والعاملين بجهاز النهر الصناعي وعلى رأسهم مدير الجهاز، مُثمناً مدى حرصهم وتفانيهم اللا محدود لتصليح العطب في وقت قياسي، مقارنة بحجم الضرر الذي لحق بخطوط الإمداد.

وتخللت احتفالية التكريم، عرض مرئي عن الخروقات التي حدثت للمنظومة وكيفية السيطرة عليها.

وعقب الاحتفالية قام المهندس الصقر بو جواري رفقة مدير الجهاز، بجولة داخل المبنى وزيارة لغرفة التحكم، حيث تم تقديم شرح مُفصل عن العطب والإصلاحات التي قام بها الجهاز، من خلال مُجسم لخطوط الإمداد المائي لمشروع جهاز النهر، واستمع لعرض شرح توضيحي لوضع خطة لاستثمار المياه في الزراعة لطريقة الري المقننة. (وال- بنغازي) ر ت

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