الهيئة الليبية للإغاثة تواصل أعمالها في غات

تواصل جهود مختلف المؤسسات والمنظمات الإنسانية والأهلية في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي مدينة غات، والمتضررين من موجة السيول التي اجتاحت المدينة.

الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع المنطقة الجنوبية، تواصل أعمالها ببلدية غات في مناطق الايفيوت بوادي تنخمنة، حيث شرعت في تركيب عدد من الخيام الإيوائية لعدد من الأسر المتضرة، كما تم منحهم مصابيح إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، وأواني طهي، ومراتب، وأغطية.

يذكر أن الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالمنطقة الجنوبية، قدمت مساعدات إنسانية طارئة للمتضررين بمنطقة ثلاثمئة وأربعة، ونازحي حي الشركة الصينية، ورابست، ومنطقة تازرك، ومنطقة البركت، وحي جوفاري.

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