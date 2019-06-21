طرابلس | قتيلين ومُصابين من عائلة واحدة بعد إنهيار جزئي بعمارة في شارع أحمد شوقي

ليبيا – أعلنت هيئة السلامة الوطنية وفاة طفلين بعد إنهيار بناية سكنية يقطنونها في شارع أحمد شوقي وسط العاصمة طرابلس .

وأعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مساء اليوم الجمعة انتشال جثتين لطفلين تترواح أعمارهم مابين 10 و 15 سنه من تحت الأنقاض .

وأضافت بأن غرفتين من العمارة المنكوبة سقطت فوق بعضها البعض على هذه الشقة ولم ترد أنباء بعد عن وجود أي ضحايا آخرين في ظل إستمرار عملية رفع الأنقاض .

وبينت الصور الواردة من الموقع عدم إنهياره كلياً بل إنهيار جزء معين من وسط البناية نحو الاسفل فيما بقت الجدران الخارجية وكامل الهيكل سليماً كما أضهرت إنتشال جثث الأطفال بعد أن غمرها الحطام .

وقال جيران للعمارة المنكوبة إتصلت بهم المرصد بأن رب الأسرة هو عبدالرحمن الغرياني وقد أُصيب بدوره رفقة إبنه الثالث ونقلوا في حالة حرجة لتلقي العلاج في أحد المستشفيات .

وكانت العمارة نفسها قد تعرضت لحادث إنهيار جزئي مشابه سنة 2013 وقد وعدت البلديات والحكومات المتعاقبة بإيجاد حل جذري للمشكلة ولكن كان الأمر يتوقف في كل مرة عندما يصل إلى وزارة الإسكان والمرافق وآخرها في عهد حكومة الوفاق .

المرصد – متابعات

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