المجلس البلدي يطالب بالتصدي لظاهرة رمي القمامة في تاورغاء

طالب المجلس البلدي لمدينة تاورغاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومنظمة الصحة العالمية، والسلطات المحلية بمدينة مصراتة، بالتصدي لما وصفوها بالممارسات غير المسؤولة والمتمثلة في قيام جماعات من مصراتة برمي القمامة داخل مدينة تاورغاء.

وقال بلدي تاورغاء في بيان له، إنهم يتابعون بقلق واستغراب قيام مجموعة سيارات من مدينة مصراتة بتفريغ مياه الصرف الصحي، والقمامة، ومخلفات المستشفيات والمصانع، داخل مدينة تاورغاء، دون مراعاة للجانب الإنساني والمعنوي والصحي لأهالي المدينة.

وأضاف المجلس البلدي أنه ورغم المناشدات المتكررة فإنهم لاحظوا إصرار الفاعلين على الاستمرار في هذا العمل، معتبرة أن السلطات المحلية في مدينة مصراتة شريك في هذه الأعمال، ما لم تتصد لها بإيقافها، واعتبارها جرائم لا تصب في دعم المصالحة الوطنية المنشودة.

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