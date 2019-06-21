عودة المياه إلى مناطق الخمس وزليتن ومصراتة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن انتهاء أعمال الصيانة بالمحطة خمسمئة وست وثمانين الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة سهل جفارة بزليتن.

وأكد الجهاز نقلا عن مصدر من غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل جفارة عودة تدفق مياه النهر عبر المسار الشرقي لتصل إلى مدن زليتن ومصراتة والخمس والمناطق المجاورة، بعد وصولها لمنطقة القربوللي.

وناشد الجهاز السلطات المحلية والشرطية والأمنية والمسؤولين في هذه المناطق بضرورة التعاون من أجل حماية المسار المسار بمدنهم ومناطقهم ووضع حد للاعتداءات من قبل المواطنين والمتمثلة في التوصيلات غير القانونية والعبث بالمحطات الواقعة على مسار الخط الشرقي.

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