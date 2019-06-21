قذائف مجهولة المصدر تسقط على قاعدة معيتيقة

طرابلس-العنوان

أفادت مصادر محلية من داخل طرابلس اليوم الجمعة بسقوط عدد من القذائف على قاعدة معيتيقة.

وقالت المصادر، إن القذائف خرجت من منطقة قريبة من مطار معيتيقة، إلا أن مصدر إطلاقها مازال مجهولًا حتى الآن.

ويقع مطار معيتيقة والمنطقة المحطة به تحت مسؤولية مليشيا “قوة الردع الخاصة” المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وكانت ذات المصادر قد ذكرت يوم الخميس أن “مليشيا البُقرة” المتحالفة مع حكومة السراج، أطلقت عدة قذائف على حليفتها مليشيا “قوة الردع الخاصة”.

وأكدت المصادر، أن “مليشيا البُقرة” استهدفت مساء الأربعاء على الأقل عشر مرات مواقع تابعة لمليشيا “قوة الردع الخاصة” بما فيها مواقع تقع بالقرب من مطار معيتيقة.

وأفادت المصادر، أن سبب التوتر بين المليشياتين يعود لاعتقال “قوة الردع الخاصة” لعدد من المتطرفين الإسلاميين في سجونها منذ فترة على علاقة بمليشيا البُقرة.

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