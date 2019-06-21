ذخائر حربية في مخازن النفط والغاز بطرابلس  

قال آمر التوجيه المعنوي بالقيادة العامة العميد خالد المحجوب، إن التشكيلات المسلحة في طرابلس تقوم بتخزين الذخائر في مستودعات لشركات نفطية .

وأضاف المحجوب في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية أن المسلحين قاموا طيلة الأيام الماضية باستخدام مستودعات شركة مليتة للنفط والغاز في تاجوراء مرجحاً عدم علم إدارة الشركة بما يحدث .

وأضاف المحجوب أن معلومات كشفت أن حراس مستودع مليتة استخدموه كمخزن للذخائر لاستخدامها في المعارك ضد قوات الجيش الوطني بطرابلس، حيث أدخلت إلى المستودع على ثلاث دفعات في أوقات مختلفة، وانقسمت إلى قذائف هاون، وقذائف آر بي جي، إضافة إلى سبعة صناديق لقذائف مدفعية 23، كما وصلت للمخزن شحنة منفصلة لذخائر رشاش مضاد للطائرات نوع 14.5 وذخائر أسلحة خفيفة مختلفة.

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