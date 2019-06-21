جمع لأقسام المرور وشرطة النجدة والوحدات التابعة لمديرية أمن بنغازي

بنغازي 21 يونيو 2019 (وال)- أقام مدير أمن بنغازي الخميس، جمع لأقسام المرور والتراخيص وشرطة النجدة والوحدات التابعة للمديرية بحضور مدير الأمن عميد عادل عبد العزيز.

وأكد عميد عادل عبد العزيز – في كلمته – خلال الجمع بحضور مساعد الشؤون الأمنية بالمديرية، ورئيس قسم المرور والتراخيص، ورئيس قسم شرطة النجدة، وعدد من رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات والمكاتب التابعة للمديرية، على ضرورة التقيد بالضبط والربط والزّي الرسمي لأعضاء هيأة الشرطة، وحسن التعامل مع المواطن، والمجاهرة بالأمن وفرض الأمن، وضبط الخارجين عن القانون، والعمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود والاهتمام بالعمل المناط بهم.

ونوه عميد عادل عبد العزيز لجهود التي يبذلها أعضاء مديرية أمن بنغازي، من أجل فرض الأمن، حيث يأتي هذا الجمع ضمن مساعي سيادته لتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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