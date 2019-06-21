رئيس هيأة الرقابة الإدارية يبحث مع معالي وزير الصناعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة لمعالجة مشاكل المنطقة الجنوبية

البيضاء 21 يونيو 2019 (وال)- عقد رئيس هيأة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الليبي الأستاذ عبد السلام الحاسي، اجتماعًا مع معالي وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح.

هذا وناقش الأستاذ عبد السلام الحاسي خلال الاجتماع الذي عقده الخميس بمكتبه بحضور المدير التنفيذي للجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المؤقتة لمعالجة مشاكل المنطقة الجنوبية، ومدى استفادة المواطن من التجهيزات التي تم توفيرها لبعض القطاعات الخدمية.

وأكد الأستاذ عبد السلام الحاسي أن الهيئة ستقوم بتشكيل لجان، لفحص ومراجعة مصروفات لجان الأزمات، ومدى توفر الخدمات للمواطن، وقيام تلك اللجان بأداء دورها الذي شكلت له. (وال- البيضاء) أ م/ ر ت

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