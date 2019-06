المتوسط

رست في ميناء طرابلس أمس الخميس، ناقلة الوقود أنوار أفريقيا بحمولة 32 مليون لتر من وقود البنزين لتحل محل الناقلة أنوار ليبيا ضمن البرنامج المعد لتزويد الوقود بالمنطقة الغربية.

وأوضح بلدية طرابلس المركز عبر صفحتها على فيسبوك، أن ضخ الوقود للمحطات يتم من مستودع طريق المطار ومن الناقلة بميناء طرابلس إضافة بمستودع مصراتة الذي يزود محطات شرق طرابلس.

