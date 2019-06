فريق USAID يقدم نتائج عمله بشأن الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التعليم

المتوسط

قدم فريق العمل التابع للوكالة الأمريكية للتنمية “USAID” خلال لقائه اليوم الجمعة مع فريق عمل من وزارة التعليم برئاسة الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم “عبد المنعم أبولائحة” حوصلة شاملة لنتائج أعمال الخمسة الأيام الأولى لورشة العمل التي تنظمها الوكالة ضمن مشروع إعداد رؤية استراتيجية مستقبلية لتطوير التعليم في ليبيا.

ونقلت وزارة التعليم في حكومة الوفاق عبر صفحتها على فيسبوك عن عضو فريق الوكالة – مستشار التخطيط الاستراتيجيى والجودة “مارك وال” حديثه عن الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها وكافة المشاكل والمعوقات التي واجهت سير العمل طيلة الأيام الخمسة الأولى للورشة، مبدياً رضاه التام عن تعاون جميع المشاركين في فعاليات الورشة وحرصهم اللامحدود على بذل كل ما بوسعهم و تقديم أفضل ما لديهم من أجل إنجاح المشروع .

كما أوضح “وال” الخطوات المستقبلية لمشروع إعداد الرؤية والتي تعتزم الوكالة اتخاذها بالتعاون مع وزارة التعليم، موضحاً بأن فريق عمل الوكالة سيتابع في الأيام القادمة ميدانيا وعن كثب سير العمل بكل الوحدات الإدارية والفنية والتعليمية التابعة لوزارة التعليم.

ورجح “وال” بأن يقوم فريق عمل الوكالة بتقديم تقريره المبدئي للمشروع مع مطلع شهر يوليو الجاري على حد تقديره.

وفي ذات السياق قام المدير المحلي لمكتب الوكالة الأمريكية في ليبيا “كلينتون واين” بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل بفعاليات الورشة والتقي خلالها بفريق عمل الوكالة و أمين عام اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم ومستشار الوزير للتعاون الدولي “أحمد الشنطة”، حيث ناقش معهم حجم الأعمال المنجزة والصعوبات والتحديات التي تعترض سير العمل بالمشروع وبحث سبل حلها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

يشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال عملها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى إعداد رؤية مستقبلية لتطوير التعليم في ليبيا ووضع استراتيجية تربوية جديدة تواكب التطور الذي شهده الميدان التربوي حديثا في مختلف المجالات.

