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سقوط قذائف هاون على مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر خاص لـ 218 بسقوط ثلاث قذائف هاون على مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس مساء الجمعة.

وأضاف المصدر أن مجموعات من كتيبة رحبة الدروع وأخرى تنتمي إلى لواء الصمود قامت بهذا العمل من أجل الضغط لإطلاق سراح رفقائهم الموجودين داخل سجون تابعة لقوة الردع الخاصة.

يشار إلى أن حادثة سقوط القذائف هذه ليست الأولى، فمطار معيتيقة كان قد توقف عن العمل سابقاً أكثر من مرة بسبب أحداث مشابهة نظراً لإصرار مجموعات تابعة لرحبة الدروع بإخراج المساجين.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هذا كارة – ضحكوا عليه قالوله سامحهم بالك يتوبوا …..
    لكن لو قام بعملية القصاص المذكورة في القران الكريم ، راهوا ارتاحوا من المواضيع لان مافيش حد يكره ما نزل الله الا الكافر ،،،
    فلهذا قوم بعملية القصاص والكل يحترم الموضوع
    السارق والسارقة والتعاطي وتجارة الممنوعات والزنا ـ و غيره من الشهود والاعترافات ، عالاقل قوة الردع والشباب المسلح تلتفت الأمور الاخرى الداخلة للمنطقة واحترام الرأي وممتلكات البلاد ونظافة المناطق بشكل يشكر عليه ويطمئن السكان .

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