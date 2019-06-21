سقوط قذائف هاون على مطار معيتيقة

أفاد مصدر خاص لـ 218 بسقوط ثلاث قذائف هاون على مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس مساء الجمعة.

وأضاف المصدر أن مجموعات من كتيبة رحبة الدروع وأخرى تنتمي إلى لواء الصمود قامت بهذا العمل من أجل الضغط لإطلاق سراح رفقائهم الموجودين داخل سجون تابعة لقوة الردع الخاصة.

يشار إلى أن حادثة سقوط القذائف هذه ليست الأولى، فمطار معيتيقة كان قد توقف عن العمل سابقاً أكثر من مرة بسبب أحداث مشابهة نظراً لإصرار مجموعات تابعة لرحبة الدروع بإخراج المساجين.

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