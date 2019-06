المتوسط:

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، أن ” مليشيا البقرة تقوم بقصف مطار معيتيقة “.

وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم الجمعة، ” هناك رغبة في إخراج المساجين وذلك بعد سجن قيادي الردع بفرقة 20/20 محمود حمزة بعد رفضه قتال الجيش”.

وكانت صفحة عملية بركان الغضب قد أعلنت عن قصف مطار معيتيقة وحملت قوات الجيش مسئولية القصف.

