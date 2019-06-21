إحباط محاولة لتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا عبر شواطئ زوارة

زوارة-العنوان

قالت مديرية أمن زوارة إنها أحبطت محاولة صباح يوم الخميس لتهريب العشرات من المهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا.

وأفادت المديرية، أن دورية تابعة لها تمكنت من إحباط العملية بعد ورود معلومات تفيد بوجود قارب كان يجهز للانطلاق عبر شواطئ غرب المدينة.

وأضافت، أنه جرى ضبط عدد من المهاجرين مختبئين داخل قارب مطاطي وكانوا في انتظار باقي المجموعة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين بلغ 49 مهاجراً من بينهم 8 نساء و6 أطفال من بينهم رضع.

وأوضحت أن المهاجرين كانوا في حالة شديدة من الإعياء والجوع والعطش. وتم نقلهم لموقع خاص بالمديرية وتوفير المساعدات اللازمة لهم ونقلهم إلى جهات الاختصاص.

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