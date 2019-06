المتوسط:

طالبت غرفة عمليات المنطقة الغربية أسر الشباب الذين يقاتلون في القوات الموالية بحكومة الوفاق بسحب أبنائهم من مواجهة الجيش في طرابلس.

وأكدت الغرفة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن عناصر وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الذين لم يشاركوا في مواجهة الجيش سيتم ضمهم للأجهزة الأمنية بعد القضاء على المليشيات في طرابلس.

The post الجيش: هذا موقفنا من عناصر “داخلية الوفاق” التي لم تشارك في القتال ضدنا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية