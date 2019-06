وزير “خارجية المؤقتة”: الجيش ضامن للعملية السياسية في ليبيا

المتوسط:

أكد وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج ، أن “عملية تحرير طرابلس تأتي تنفيذاً لقرار البرلمان الليبي، المعترف به دولياً، في شأن حل كافة التشكيلات غير النظامية والاتفاقات الأمنية الملحقة باتفاق الصخيرات التي عجز السراج عن تنفيذها في ظل خضوعه لميليشيات يقودها مسلحون مطلوبون دولياً”.

وأضاف الحويج، في تصريحات صحفية له، أن “الجيش الليبي ضامن للعملية السياسية، والهدف من تحرير طرابلس استعادة هيبة الدولة”.

وأكمل الحويج، أن “الجيش يرغب في الاحتكام إلى الدستور وصناديق الاقتراع والشعب الليبي الذي سيختار ممثليه بكل حرية وديمقراطية تحت إشراف قضائي وطني ودولي”.

