غرفة عمليات الحرس البلدي ببنغازي تضبط مطاعم ومحلات لبيع لحوم متعفنة

بنغازي 21 يونيو 2019 (وال)- قامت غرفة عمليات الحرس البلدي ببنغازي، بحملة على المطاعم ومحلات لبيع اللحوم في المدينة.

هذا وقد أسفرت الحملة التي أقيمت خلال يومي الخميس والجمعة، على المطاعم بمجمع التجاري بنادي خالد بن الوليد بمنطقة الماجوري، عن وجود تجاوزات من بينها انعدام النظافة، وتم إصدار مخالفات لأصحاب المطاعم.

كما شملت الحملة أيضا محلات لبيع اللحوم، حيث أسفرت عن ضبط إحدى المحلات بطريق المطار تقوم ببيع لحوم متعفنة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وقامت غرفة عمليات الحرس البلدي ببنغازي بقفل المحل بالتعاون مع مركز الإصحاح البيئي قسم اللحوم يمثلها الدكتور عصام، حيث يقوم القائمين على المحل ببيع اللحوم متعفنة من خلال قيام بفرم اللحوم داخل المحل، وبيعها للمواطنين، وقد تبين سبب تعفن اللحوم هو انقطاع الكهرباء على المحل على مدى يومين، إلى جانب انعدام النظافة العامة داخل المحل. (وال- بنغازي) هـ أ/ ر ت

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