الصحة المؤقتة تبحث تفعيل خطة إقامة مراكز للإسعاف والطوارئ بمداخل بنغازي

بنغازي 21 يونيو 2019 (وال)- عقد مدير إدارة المناطق الصحية بوزارة الصحة المؤقتة إسماعيل العيضة، اجتماعًا ضم مديري مستشفيات بنغازي.

هذا وناقش إسماعيل العيضة المكلف بإدارة المستشفيات خلال الاجتماع الذي عقده أمس الخميس، تفعيل خطة الوزارة بإنشاء وإقامة مراكز للإسعاف والطوارئ بمداخل بنغازي، وهي : دار العريبات، بنينا، فعكات.

وقال إسماعيل العيضة إن تفعيل الخطة جاء بناء على توجيهات معالي الوزير الدكتور سعد عقوب، بشأن سرعة تقديم الخدمة الطبية العلاجية والإسعاف بطوق مدينة بنغازي وما جاورها.

وأضاف إسماعيل العيضة أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة آليات التنفيذ وتشكيل لجنة تتكون من الدكتور عز الدين الحبوني، والدكتور مجد الدين المجبري، لوضع مقترح معالي وزير الصحة موضع التنفيذ خلال الأسابيع القادمة.

وأكد إسماعيل العيضة أن الهدف من إقامة مراكز متخصصة للإسعاف والطوارئ بدار العريبات، بنينا، فعكات، تأتي ضمن خطة وزارة الصحة لعام 2019، في تعزيز إجراءات الطوارئ بمدينة بنغازي وما جاورها، لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

وأوضح إسماعيل العيضة أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراء زيارات ميدانية للمواقع المختارة، وفق إستراتيجية وزارة الصحة، وتقييم الأوضاع الصحية، وتحديد الاحتياجات الفعلية اللازمة، إلى جانب إعداد قائمة نمطية للأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية استعدادًا لتوفيرها.

يُشار إلى أن معالي الوزير الصحة كان قد طالب في وقت سابق من هذا العام، بضرورة إنشاء مراكز للإسعاف والطوارئ بمداخل المدينة، لتقديم الخدمات الطبية، وتخفيف الضغط على المستشفيات بمراكز المدن ومستشفيات القروية، وذلك عقب زيارات ميدانية أجراها الأسبوع الماضي لمدينة بنغازي وما جاورها، أصدر على إثرها تعليماته بضرورة سرعة العمل على فتح هذه المراكز وتنفيذ المقترح. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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