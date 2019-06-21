المحجوب: المليشيات تستخدم مستودع شركة مليتة لتخزين السلاح

كشف آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، عن قيام مليشيات طرابلس بنقل الذخائر التي تسخدمها في معارك طرابلس ضد الجيش، وتخزنها في مستودع شركة مليتة للنفط والغاز في تاجوراء.

العميد المحجوب أوضح في تصريح لوكالة نوفا الإيطالية، أن الذخائر التي أدخلت إلى المستودع جرت على ثلاث دفعات في أوقات مختلفة، مضيفا أن عمليات تهريب الأسلحة إلى داخل المستودع تمت على ما يبدو من دون علم إدارة الشركة.

وأكد المحجوب أن من وصفها بالمليشيات الإسلامية التي تسيطر على طرابلس لم تتردد يوما في استخدام المواقع المدنية لأغراض عسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا