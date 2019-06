سيالة” يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الفلبين

المتوسط:

تلقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة رسالة شكر من وزير خارجية جمهورية الفلبين تيودور لوكسين من أجل عودة المهندسين الثلاثة الذين كانوا مختطفين في الجنوب الليبي إلى بلادهم سالمين.

وكان القائم بأعمال السفارة الليبية أحمد الذيب في العاصمة الفلبينية مانيلا قد استقبل يوم الأربعاء الماضي في مقر السفارة المهندسين الثلاثة المفرج عنهم وذلك لتقديم الشكر للدولة الليبية بكل مؤسساتها على الجهود التي بذلت لعودتهم سالمين إلى بلادهم.

وجدد المهندسون الثلاثة شكرهم للسفارة الليبية على كل الخدمات التى تقدم للعمالة الفلبينية العاملة في ليبيا.

كما أشاد القائم بالأعمال في جمهورية الفلبين بالعلاقات المتينة بين البلدين مؤكدا استمرار حكومة الوفاق في بذل كافة الجهود من أجل الحفاظ على سلامة وأمن العمال الفلبينيين وكل الرعايا الأجانب في ليبيا وتقديم كل أوجه المساعدة لهم.

