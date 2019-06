قيادي بالجيش: نقترب من حسم معركة طرابلس

المتوسط:

أكد مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب ، أن ” الشباب المغرر به بدأ في العزوف عن القتال بصفوف الميليشيات المسلحة، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بتلك التشكيلات الداعمة لحكومة الوفاق”.

وقال المحجوب، في تصريحات صحفية له، أن “قوات الجيش تقترب من حسم عملية تحرير طرابلس”.

وأكمل المحجوب، أن “ليبيا تعيش مرحلة دقيقة وحساسة للغاية ما دفع الشعب للاصطفاف خلف المؤسسة العسكرية”.

