تحسن الخدمات الطبية بسبها

تشهد مدينة سبها تطورا ملحوظا في الخدمات الطبية نتيجة لتحسن الوضع الأمني خلال الشهور الماضية والذي كان له الوقع الإيجابي الذي انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين بإجرائه عديد العمليات الجراحية بعد توفر المعدات والمستلزمات.

كما عاد مصنع الأكسجين التابع للمركز هو الآخر للعمل بصورة منتظمة ليقوم بتوفير أسطوانات الأكسجين للمركز ولعديد المراكز الصحية في مدن ومناطق الجنوب.

يشار إلى أن ما شهدتْه مدن الجنوب عامة وسبها خاصة من انفلات أمني في السنوات الماضية حيث كان المتضرر الأكبر هو مركز سبها الطبي والذي دائما ما كان يتعرض لاعتداءات من قبل الخارجين عن القانون.

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