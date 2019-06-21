موقع إنتلجنس: أجزاء من منظومة المركزي نقلت إلى مصراتة

نشر موقع أفريكا إنتلجنس الأوروبي، الناطق بالفرنسية والإنجليزية، والمقرب من عدة دوائر مخابرات غربية وإفريقية، نشر تقريرا بعنوان، الخطة البديلة، قال فيه إن القوات التابعة لمصراتة تستعد للاستيلاء على مصرف ليبيا المركزي في العاصمة الليبية، كغنيمة حرب، ونقله إلى مصراتة، في حال هزيمتهم أمام القوات المسلحة، وانسحابهم بشكل غير منظم.

وفي تقرير تابعته وترجمته صحيفة المرصد، قال الموقع إن هذه الخطة البديلة يمكن أن تسبب توترات خطيرة بينهم وبين المتحالفين معهم ضد القوات المسلحة من طرابلس بحسب الموقع.

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